2023/06/04 | 14:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، صدور أمري استقدامٍ بحقِّ مسؤولين في هيئة التصنيع الحربي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وذكرت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة، في بيان تلقاه / المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقدام مسؤولين في هيئة التصنيع الحربي ووزارة التعليم المركز الخبري الوطني.

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