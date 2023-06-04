2023/06/04 | 14:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت قوات الدعم السريع أنها أسقطت طائرة تابعة للجيش من طراز “ميغ”، اليوم الأحد، في استمرار لأعمال القتال التي يشهدها السودان منذ أسابيع. وقال بيان لقوات الدعم السريع إن طيران الجيش […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة للجيش السوداني المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة للجيش السوداني) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة للجيش السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).