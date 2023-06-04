ريال مدريد يعلن رحيل أكثر لاعبيه تحقيقا للبطولات

2023/06/04 | 14:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن رحيل نجم وقائد الفريق، كريم بنزيمة، بعد مسيرة حافلة استمرت 14 عاما توجت بالحصول على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم الموسم الماضي.

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