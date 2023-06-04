اضطراب موقت للملاحة في قناة السويس بعد تعطّل ناقلة نفط

2023/06/04 | 14:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإسماعيلية (مصر), 4-6-2023 (أ ف ب) – شهدت حركة الملاحة البحرية في قناة السويس اضطرابا موقتا الأحد بعد أن أصاب عطل فنّي ناقلة نفط في طريقها من روسيا الى الصين، قبل أن يتم قطرها، وفق ما أفادت هيئة القناة وأوضحت الهيئة في بيان صباح اليوم أن الناقلة سيفيغور (SEAVIGOUR) “تعطلت ماكيناتها خلال عبورها للقناة ضمن […]

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