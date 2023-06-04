بنزيمة يترك ريال مدريد

2023/06/04 | 14:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدريد (أ ف ب) – أعلن ريال مدريد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد أن قائده وهدافه الفرنسي كريم بنزيمة سيترك النادي في نهاية الموسم الجاري بعد 14 موسما في صفوفه.وكتب ريال مدريد في بيان صدر قبل ساعات قليلة من المباراة الأخيرة في الدوري ضد ضيفه أتلتيك بلباو “اتفق ريال مدريد وقائده كريم بنزيمة […]

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