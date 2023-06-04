السعودية ومنطقة القريّات وعلاقتها بأغنية زفاف الأمير الحسين ورجوة.. الشاعر صالح الشادي يروي لـCNN

2023/06/04 | 14:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روى الشاعر السعودي، صالح الشادي بمقابلة حصرية مع CNN بالعربية، كواليس الأغنية التي كتب كلماتها وغناها الفنانان السعودي محمد عبده والأردني، عمر العبدلات، بحفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله والأميرة رجوة الحسين، الخميس، ملقيا الضوء على جانب عاطفي يعود لمنطقة القريّات في المملكة كانت من دوافع كتابة هذه الكلمات.

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