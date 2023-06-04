2023/06/04 | 15:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: يدور جدل حول صلاحيات اللجنة المالية النيابية وإجراءاتها بشأن الموازنة...

ظهرت المقالة اللجنة المالية تضع العلاقة بين حكومة السوداني والحزب الديمقراطي على المحك أولاً على المسلة.

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