وزير الهجرة تعلن قرب اطلاق منحة مالية جديدة للنازحين

2023/06/04 | 15:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق

جابرو، اليوم الأحد، النازحين العائدين

لمناطقهم إلى تحديث معلوماتهم، فيما

اشارت الى قرب اطلاق منحة مالية جديدة

للنازحين.

وقالت جابرو، إنه "بحسب توجيهات رئيس

الوزرا

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