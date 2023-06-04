بالصور.. السوداني يرعى توقيع عقد الشراكة بين الاتحاد العراقي لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني (لاليغا)

2023/06/04 | 15:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الأحد، توقيع عقد

الشراكة بين الاتحاد العراقي لكرة

القدم ورابطة الدوري الإسباني(لاليغا).

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس

الوزراء في بيان تلقته وكالة نون

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