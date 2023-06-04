رئيس الجمهورية يؤكد على عمق العلاقات القائمة بين العراق وسوريا

2023/06/04 | 15:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال

رشيد، اليوم الأحد، على عمق العلاقات

القائمة بين العراق وسوريا.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته

وكالة نون الخبرية، أن "رئيس الجمهورية

عبد اللطيف جمال رشيد استقبل ال

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