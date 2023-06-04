البورصة تغلق مرتفعة بنسبة 2.71٪

2023/06/04 | 15:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أغلقت البورصة العراقية في الجلسة الأولى في بداية الأسبوع، مرتفعة بنسبة 2.71٪.

وتداولت الجلسة اسهم 26 شركة، اذ بلغ عدد الأسهم المتداولة 2 مليار سهم بقيمة 5 مليارات دينار.

وارتفعت اسهم شركات المعمورة العقارية 10٪ وفنادق المنصور 5.38٪ ومصرف بغداد بنسبة 4.78٪ وبغداد الغازية 2.5٪، بينما خسرت شركات فنادق عشتار بنسبة 5.5٪.

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