بعد اعتقال 17 متورطاً.. مفاجآت تكشفها هواتف

2023/06/04 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد، عن مفاجآت في هواتف "حيتان التهريب" بمحافظة ديالى، بعد اعتقال 17 متهما منهم.

وأكد المصدر لـ(بغداد اليوم) أن" 17 شخصاً من أبرز (حيتان التهريب) في محافظة ديالى تم اعتقالهم منذ انطلاق خطة فرض القانون بأذار الماضي".

وقال، إن" اجمالي من جرى اعتقالهم من حيتان التهريب في ديالى منذ انطلاق خطة فرض القانون بديالى في 9 من اذار الماضي وحتى الان بلغ 17 بينهم ثلاثة يشكلون بوصلة ادارة نحو 50% من عمليات التهريب".

واضاف، أن" المفاجآت كانت في هواتف من جرى اعتقالهم من ناحية ما تضمنه ارقام لشخصيات وعناوين بارزة"، لافتا الى أنه "لا يمكن البوح بكل ما عثر عليها لأنه خاضع حالياً لإجراءات تحقيقية غير معلنة".

واشار الى أن" عمليات التهريب لم تكن تدار من قبل مافيات وشبكات تعمل لحالها، بل هناك جهات حكومية متورطة بها بشكل ما".

وبين أن "حسم نسب تورطها خاضع لإجراءات التحقيق التي تتم بإشراف حكومي مباشر".

وفي وقت سابق أكد السوداني، تفكيك أكبر عصابة لتهريب النفط في محافظة البصرة، مبينا أنه وجه بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت لسرقة حق العراقيين.

وأشار الى أنه لن يدخر جهداً وسيعمل ليل نهار من أجل محاربة الفساد بأشكاله المختلفة.

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