2023/06/04 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر امني، اليوم الاحد، عن استمرار استنفار القوات الامنية في حمرين ديالى لليوم الثالث على التوالي.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)، إن "القطعات الامنية المنتشرة في حوض وتلال حمرين اقصى شمال شرق ديالى في حالة استنفار مستمر منذ 3 ايام مع تنفيذ عمليات تمشيط لاهداف محددة ضمن الوديان الغربية والشرقية".

واضاف، أن "اهم المعلومات التي تم الوصول اليها في الساعات الماضية بأن احد اقدم قيادات داعش في حمرين والذي يسمى بـ "الشيخ الهرم" والذي تجاوز عمره الـ60 سنة من بين قتلى الضربات الجوية في اليومين الماضيين".

واشار الى أن "داعش منذ عامين اتخذ من أوكار نائية جدا تبعد قرابة 30-50 كم عن قرب مدينة او قرية مأوى له خاصة وانه استنزف كثيرا في هجماته الفاشلة سواء على نقاط امنية او حتى اهداف مدنية لانها تكشف تحركاته".

وأمس السبت، كشف مصدر مطلع، عن استنفار امني في خمس مناطق ضمن حوض حمرين شمال شرق ديالى.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)، إن "خمس مناطق في حوض حمرين شمال شرق ديالى في حالة استنفار منذ يوم امس عقب ضربة جوية اسفرت عن مقتل 4 ارهابين بينهم قيادي".

وأضاف، أن "الاستنفار الامني يأتي ضمن اجراءات احترازية من اجل تشديد الاجراءات لمنع تسلل او هروب الارهابيين بعد الضربة والسعي لمحاصرة كل المناطق دون استثناء".

واشار الى أن "حمرين وخاصة المناطق النائية منها لا تزال مصدر تحد امني خاصة مع لجوء العديد من خلايا داعش للاختباء بها بعد انحسار تاثيرها في الآونة الأخيرة بفعل العمليات العسكرية المتكررة".

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل عدد من الارهابيين وتدمير مضافاتهم بضربة جوية لطيران الجيش العراقي في محافظة ديالى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإستنفار الأمني في حوض حمرين يدخل يومه الثالث.. وانباء عن مقتل "الشيخ الهرم") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإستنفار الأمني في حوض حمرين يدخل يومه الثالث.. وانباء عن مقتل "الشيخ الهرم") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).