ضربة جوية تطيح بـ12 ارهابياً وتعتقل آخر في 3 محافظات

2023/06/04 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، الإطاحة بـ 12 ارهابياً واعتقال آخر في محافظات ديالى وكركوك والانبار.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "المديرية نفذت حملة كبرى لملاحقة وضرب اوكار عصابات داعش الارهابي وقتلت 12 ارهابياً في محافظات ديالى وكركوك وتعتقل ارهابيا ينتمي الى الإعلام المركزي لتنظيم داعش في الانبار".

وأضاف البيان أن "القوة الجوية نفذت بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربات جوية ناجحة في جبال وبحيرة حمرين في قاطع عمليات ديالى وفي وادي الشاي ضمن قاطع قيادة عمليات المقر المتقدم كركوك، والقت القبض على الارهابي الذي كان يعمل في الإعلام المركزي لداعش في الأنبار".

وأشار الى أن "العملية أدت الى قتل أثنى عشر ارهابياً وتدمير اوكاراً مهمة لعناصر عصابات داعش الإرهابية".

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