السعودية.. فيديو يكشف

2023/06/04 | 15:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت لقطات فيديو لحظة اكتشاف السلطات السعودية مستودعا مخالفا يتم الدخول إليه عبر "باب ثلاجة"

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