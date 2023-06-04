السوداني: ضرورة اعتماد العمل الاحترافي في جميع مفاصل الرياضة العراقية

2023/06/04 | 16:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، توقيع عقد الشراكة بين الاتحاد العراقي لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني(لاليغا).وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رعى، اليوم، عقدين للشراكة بين الاتحاد العراقي لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني (لاليغا)، لإقامة دوري […]

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