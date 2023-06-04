2023/06/04 | 16:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو في اللجنة المالية النيابية استمرار المفاوضات بين الاطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني حول البنود المتعلقة بحصة الاقليم في مشروع قانون الموازنة.

وقال الكرعاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “مفاوضات الإطار التنسيقي مستمرة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني من اجل الوصول الى اتفاق بشان الالية الدستورية لتصدير النفط من الاقليم”.

واضاف ان “الحوارات حاليا متواصلة بين الطرفين بخصوص المادة 14 و13 بالاضافة الى الخلافات حول ادارة المنافذ الحدودية بين الحكومة الاتحادية والاقليم”، مبينا ان “هناك خلافات حول استخراج النفط من حقول نينوى وكركوك من قبل حكومة الاقليم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعقد مفاوضات الموازنة يربك قادة الاطار والديمقراطي الكردستاني) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعقد مفاوضات الموازنة يربك قادة الاطار والديمقراطي الكردستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).