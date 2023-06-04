السوداني يتلقى دعوة رسمية لزيارة دمشق

2023/06/04 | 16:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، دعوة رسمية لزيارة العاصمة السورية دمشق.

وذكر بيان لمكتبه أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الأحد، وزير الخارجية السورية فيصل المقداد”.

وتابع البيان، أن “الوزير السوري نقل إلى السوداني تحيات الرئيس السوري بشار الأسد، ودعوته له لزيارة دمشق من أجل البحث في مزيد من آفاق التعاون الثنائي وتنسيق العمل المشترك، نحو ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأشار رئيس الوزراء، إلى “أهمية وحدة الأراضي السورية بالنسبة للعراق، وترابط الأمن الوطني العراقي بأمن سوريا”، مؤكداً “الاستعداد التامّ لمساعدة الشعب السوري في تجاوز معاناته وأزماته”.

من جانبه، أعرب المقداد، عن “دعم بلاده خطوات العراق ودوره المحوري في المنطقة، وجهوده لتوطيد العلاقة بين الأشقاء العرب وبين دول المنطقة”، مؤكداً “الرغبة في العمل المشترك لمواجهة التحديات المشتركة، وتبادل المعلومات في ما يتعلق بمكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب، ورعاية ملف اللاجئين”.

وأعرب المقداد، عن “تقدير حكومة بلاده لمواقف العراق الداعمة لسوريا في مواجهة الأزمات، وفي استضافته عدداً كبيراً من المواطنين السوريين”.

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