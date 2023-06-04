اكثر من 3000 طالب.. الوقف الشيعي يعلن انطلاق الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية الإسلامية

2023/06/04 | 16:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التعليم الديني والدراسات

الإسلامية التابعة لديوان الوقف

الشيعي، الاحد، انطلاق الامتحانات

العامة للدراسة الإعدادية الإسلامية

الدور الأول للعام الدراسي 2022_2023 .

وقال مدير دائرة التعليم ا

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