الإخبارية السعودية: اتحاد جدة يتوصل لاتفاق رسمي لضم بنزيما

2023/06/04 | 16:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم

الأحد، بأن نادي اتحاد جدة توصل لاتفاق

رسمي لضم النجم الفرنسي كريم بنزيما

الذي سيرحل عن ريال مدريد بنهاية الموسم

الجاري.

وبحسب المصدر فإن العقد بين الفريق

السعود

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