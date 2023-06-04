"عاد ليسود ويحكم".. العاهل المغربي يرد عمليا على "هيجان الخصوم"

2023/06/04 | 16:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استأنف العاهل المغرب، الملك محمد السادس، في الآونة الأخيرة أنشطة مكثفة بعد غياب مطول خارج المملكة أثار تساؤلات وسائل إعلام أجنبية، ما جعل عودته إلى الواجهة بزخم بمثابة رد عليها.

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