بعد إصابة امرأة بالمرض.. ديالى تتحرك لإحتواء بؤرة

2023/06/04 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلن المستشفى البيطري في ديالى، اليوم الاحد، بدء اجراءات احتواء بورة "الحمى النزفية" في قضاء بعقوبة بمركز المحافظة.

وقالت مدير المستشفى ابتسام جاسم لـ( بغداد اليوم)، إن" المستشفى البيطري ومن خلال طواقم مختصة بدأءت بالمرحلة الاولى من احتواء بؤرة "الحمى النزفية" في قرية كريم الناصر قرب ناحية كنعان شرق قضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى، وذلك بعد تسجيل اصابة مؤكدة لامرأة قبل يومين".

وفي تفاصيل عملية أحتواء المرض أوضحت جاسم، أنه "تجري العملية ضمن دائرة نصف قطرها 15كم تعتمد مسارات متعددة ابرزها رش حظائر الماشية والاغنام بمواد خاصة مع تغطيسها في احواض مائية من اجل التعقيم مع اضافة مواد تساهم في قتل الوسيط الناقل للمرض".

واشارت الى أن "وضع محافظة ديالى الوبائي حيال مرض"الحمى النزفية" تحت السيطرة بالرغم من تسجيل 5 اصابات مؤكدة خلال الثلث الاول من العام الجاري 3 منها تماثلت للشفاء، لافتة الى أن "حظر خروج ودخول الماشية والاغنام الى بؤرة الاصابة سوف يستمر 14 يوما وفق الاجراءت الوقائية".

يذكر أن محافظة ديالى سجلت حالة وفاة لشخص عسكري اصيب بالمرض خارج المحافظة".

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية، وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان.

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