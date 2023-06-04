النزاهة تضبط 7 مسؤولين في الأنبار متلبسين بتنظيم عشرة سلف شراء وهميَّة

2023/06/04 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد، ضبط 7 مسؤولين في مُديريَّة بلديَّة ناحية الوفاء بمحافظة الأنبار مُتلبّسين بتنظيم 10 سلف شراءٍ وهميَّةٍ تمَّ تنظيمها خلافاً للقانون.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، وبحسب بيان تلقته (بغداد اليوم) إنَّ "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار تمكَّن من ضبط (24) سلفةً في مُديريَّة بلديَّة ناحية الوفاء تمَّ صرفها بموجب مُستمسكاتٍ وأوليَّاتٍ وأوامر غير أصوليَّةٍ، ومبالغ تُقدَّرُ بأكثر من (500،000،000) خمسمائة مليون دينارٍ عراقيٍّ، وعلى إثر ذلك قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ إيداع الأوليَّات لدى شعبة التدقيق الخارجيّ؛ لغرض التدقيق".

وتابعت الدائرة أنَّ "فريق المكتب، وبعد شروعه بمهامّه المُوكلة إليه المُتمثلة بتدقيق الإيرادات المُتحصّلة عن تخصيص قطع الأراضي من قبل البلديَّة التي تُقدَّرُ بمبالغ كبيرةٍ جداً، تمكَّن من ضبط (7) مُتَّهمين في مُديريَّة بلديَّة ناحية الـوفاء، من بينهم: مدير الحسابات، وأعضاء لجنة الصرف والتدقيق، مُتلبّسين بتنظيم سلف شراءٍ وهميَّة".

وأردفت إنَّ "المُتَّهمين أقدموا على اقتراف عمليَّات التلاعب والتزوير، إثر التدقيق الميداني المستمر لمكتب تحقيق الهيئة في المحافظة على تلك المبالغ، لافتةً إلى أنَّ ذلك دفعهم إلى تنظيم تلك السلف بأوامر صرفٍ ووصولات شراءٍ مُزوَّرةٍ، وإنجاز أعمالٍ وهميَّةٍ لا وجود لها على أرض الواقع، حيث تمَّ ضبط (10) سلفٍ بحوزتهم".

وبينت انه "تمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين والمُبرزات، التي منها السلف والأوامر ووصولات الشراء الوهميَّة، على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

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