2023/06/04 | 16:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد شي يي المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني، إن كندا والولايات المتحدة، تقومان عن عمد بإثارة المخاطر في مضيق تايوان، بإصرارهما على عبور سفنهما الحربية للمنطقة أمس.وأضاف الضابط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش الصيني يتهم أمريكا وكندا باستفزازات متعمدة المركز الخبري الوطني.

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