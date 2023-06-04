2023/06/04 | 16:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 3 جنود إسرائيليين وضابط أمن مصري مصرعهم بعد حادثة إطلاق نار نادرة.الأمر وقع السبت على الجانب الإسرائيلي من الحدود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 3 جنود إسرائيليين وشرطي مصري بعد حادثة إطلاق نار نادرة.. إليك تفاصيل ما حدث) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 3 جنود إسرائيليين وشرطي مصري بعد حادثة إطلاق نار نادرة.. إليك تفاصيل ما حدث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).