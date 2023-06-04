2023/06/04 | 16:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، على ضرورة...

ظهرت المقالة المستشار مظهر صالح: ضرورة أحداث الشراكات مع القطاع الخاص للنهوض بالموازنة الاستثمارية أولاً على المسلة.

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