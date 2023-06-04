تداعيات قضية

2023/06/04 | 17:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،

الأحد، من ضبط (٧) مسؤولين في مُديريَّة

بلديَّة ناحية الوفاء بالأنبار

مُتلبّسين بتنظيم (١٠) سلف شراءٍ

وهميَّةٍ تمَّ تنظيمها خلافاً للقانون.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة

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