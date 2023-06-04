برلماني سابق: تقارير صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد العراقي غير واقعية

2023/06/04 | 17:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وصف مقرر اللجنة المالية النيابية السابق، أحمد الصفار، أغلب تقارير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد العراقي بـ"غير واقعية"، فيما عد نوعية اقتصاد البلد "هشة".

وقال الصفار في حديث لوكالة المعلومة العراقية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "أغلب تقارير صندوق النقد الدولي، حول الاقتصاد العراقي، غير واقعية"، مردفاً: "الارقام التي تحدث عنها تقرير صندوق النقد الدولي بشان تعافي الاقتصاد العراقي وتحقيقه معدل نمو قرابة 4 - 5 %، والناتج المحلي الإجمالي مستمر بالازدياد، وهذه الأرقام غير واقعية".

وأضاف، أن "العراق لا يمتلك ناتجاً محلياً حقيقياً، بل أن ناتج البلد يحُتسب على إيرادات النفط، باعتبار أن الاقتصاد العراقي ريعي، أي نقوم بإنتاج النفط وتصديره، ونستحصل إيرادات النفط بالدولار ونستورد بها الاحتياجات للمجتمع العراقي".

وأوضح عضو اللجنة المالية السابق، أن "هكذا نوع من الاقتصاد يكون هشاً ويتعرض الى الأزمات، وفي أي لحظة يتعرض القطاع النفطي الى صدمة"، لافتاً الى أن "إصدار هذه التقارير غير واقعية؛ لأنه لا يعتمد بها على بيانات حقيقية".

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