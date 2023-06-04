برلماني: الخلافات حول تسليم نفط كردستان مازالت مستمرة

2023/06/04 | 17:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو البرلمان، عدنان الجحيشي، الأحد، استمرار الخلافات حول المادتين 13 و 14 الخاصة بتسليم نفط اقليم كردستان.

وقال الجحيشي، إن "الفقرة المتعلقة بأموال موظفي كردستان المدخرة تم التوصل الى اتفاق بشأنها ولم يتبق سوى خلافات فنية يمكن تجاوزها بأقرب وقت ممكن"، لافتا إلى أن "الخلاف حاليا يدور حول المادتين 13 و 14 الخاصة بتسليم النفط للحكومة الاتحادية".

وأشار الى أن "تلك الخلاقات "تحتاج الى حوارات مشتركة مع جميع الاطراف حتى تتوج بالموافقة على التصويت النهائي ويمضي قانون الموازنة العامة، ونأمل ذلك خلال اليومين القادمين".

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