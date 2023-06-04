مصدران: أوبك+ تعمل على اتفاق جديد يتضمن خطوط أساس وتخفيضات

2023/06/04 | 17:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدران من أوبك+ يوم الأحد إن أوبك+ تناقش اتفاق "حزمة كاملة" قد يتضمن تخفيضات جديدة للإنتاج وتعديل خطوط أساس إنتاج دولها لما يصل إلى 2024.

وقالت المصادر إن الإمارات ستحصل على خط أساس جديد أعلى إذا تم التوصل إلى اتفاق.

خطوط الأساس هي مستويات إنتاج النفط التي يتم على أساسها حساب التخفيضات.

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