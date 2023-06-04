2023/06/04 | 17:31 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة شخص وإنقاذ 6 آخرين بينهم مهندس صيني تعرضوا لحادث سير في واسط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/04 | 17:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة شخص وإنقاذ 6 آخرين بينهم مهندس صيني تعرضوا لحادث سير في واسط) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة شخص وإنقاذ 6 آخرين بينهم مهندس صيني تعرضوا لحادث سير في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).