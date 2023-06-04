الداخلية السعودية تعلن إعدام 3 سعوديين أدانتهم محكمة بالانضمام لخلية إرهابية وفعل الفاحشة والاغتصاب

2023/06/04 | 17:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق 3 سعوديين في المنطقة الشرقية، أدانتهم محكمة في اتهامات بالانضمام لخلية إرهابية، وحيازة أسلحة، والاعتداء المسلح على مراكز أمنية، مع إدانة بعضهم بـ"الاغتصاب تحت تهديد السلاح"

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