جدة السعودي يتوصل لاتفاق مع الفرنسي بنزيمة

2023/06/04 | 17:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض (أ ف ب) – توصل نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي لكرة القدم، الى اتفاق مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في عقد يمتد لموسمين، على ما أفادت قناة الإخبارية الأحد، بعد وقت قصير من إعلان ريال مدريد الإسباني أن قائده وهدّافه سيترك النادي بنهاية الموسم.وأكّدت القناة السعودية الرسمية أنّ “نادي الاتحاد توصل لاتفاق […]

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