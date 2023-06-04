2023/06/04 | 17:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع عضو اللجنة المالية النيابية السابق محمد الشبكي، الاحد، تمرير الموازنة منتصف الأسبوع الجاري، مبينا ان اللجنة المالية استكملت البنود الأخيرة الخاصة بالموازنة.

وقال الشبكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الموازنة شارفت على الانتهاء وهي بانتظار تحديد الموعد لتمريرها منتصف الأسبوع الجاري”.

وأضاف ان “تأخير الموازنة يؤثر على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد وان الإشكاليات الحالية حول بنود الموازنة مشابهة لإشكاليات المادة الــ11 في موازنة 2021 “.

وأشار الى ان “الخلاف الكردي مستمر ولا يمكن حله بسبب إصرار الحزب الديمقراطي على عدم تسديد المالغ وترك فقرات الموازنة الخاصة بالإقليم غير واضحة ويمكن تفسيرها”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات بتمرير الموازنة خلال اليومين المقبلين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات بتمرير الموازنة خلال اليومين المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).