وزير الخارجية السوري يزور بغداد ويدعو لـ

2023/06/04 | 17:47 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خلال زيارته العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، إلى التعاون من أجل "تصفية الإرهاب"، وكذلك لإنهاء العقوبات الاقتصادية على دمشق.

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