2023/06/04 | 17:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تصريح متلفز:” الكثير من...

ظهرت المقالة السوداني: المدن السكنية الجديدة لعموم المواطنين والاسعار ليست مرتفعة أولاً على المسلة.

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