الفرات يودّع

2023/06/04 | 18:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أشرف محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، على هدم وإزالة "المشيّدات" على ضفاف نهر الفرات، وذلك في إطار الاستعدادات لإكمال كورنيش الناصرية.

وقال مكتب الغزي في بيان، إن "محافظ ذي قار محمد هادي الغزي أشرف على هدم وازالة المشيّدات على ضفاف الفرات بما فيها بناية المحافظة القديمة".

وأضاف، أن "ذلك تم بترخيص قانوني تمهيداً لإطلاق المرحلة الأخيرة من مشروع كورنيش الناصرية".

وتابع البيان، "من المقرر أن يكون كورنيش الناصرية، نسخة أشبه ما يكون بكورنيش أبو نؤاس المحاذي لنهر دجلة في قلب بغداد، بعد زيارة أجراها محافظ ذي قار للاطلاع على الكورنيش، والاتفاق مع الشركة المنفذة لإكمال تنفيذ كورنيش الناصرية، بطريقة مماثلة تعبّر عن جمال المدنية".

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