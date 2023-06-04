السوداني: الطبقتان المتوسطة والفقيرة من الاستحالة ان تشتري وحدة سكنية في المجمعات السكنية

2023/06/04 | 18:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن الطبقتين الفقيرة والمتوسطة من الاستحالة ان تشتري وحدة سكنية في المجمعات الاستثمارية.

وقال السوداني، في تصريح لقناة العراقية الإخبارية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن ازمة السكن فاقمت من معاناة المواطنين واثرت على واقعهم المعيشي وجمالية المدن اذ ساهمت بانشاء العشوائيات التي تفتقد للخدمات والبنى التحتية.

وأضاف أن مشكلتنا نضع سياسات وخطط لمعالجة ازمة السكن ولم ننفذها، في ظل النمو المتزايد بالسكان، لذلك قام المواطن بتحويل الأراضي الزراعية الى سكنية.

وأشار إلى أن حل ازمة السكن من خلال إيجاد الأرض والتمويل وتوفير البنى التحتية والطريق بالإضافة الى الإجراءات والقوانين والاستثمار.

وأكد أن حكومته تعمل على حل ازمة السكن، من خلال بناء مدن جديدة خارج مراكز المدن، بالإضافة الى توزيع أراضي مخدومة يقوم المواطن ببناءها بعد الحصول على تمويل من المصرف، لافتا الى أن هناك وحدات سكنية سيقوم المستثمر ببنائها ولكن بأسعار مخفضة تستطيع الفئات المتوسطة من شراءها.

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