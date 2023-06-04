2023/06/04 | 18:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -T4xCg3tnWM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة مهرجان حياة ياعرب الشعري يؤكد الدور الريادي للعراق في الشعر العربي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البصرة مهرجان حياة ياعرب الشعري يؤكد الدور الريادي للعراق في الشعر العربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).