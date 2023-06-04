2023/06/04 | 18:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mY5FfSP36OM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يبحث مع وزير الخارجية السوري العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.. في نشرة الــ 6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يبحث مع وزير الخارجية السوري العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.. في نشرة الــ 6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).