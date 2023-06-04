السليمانية.. القبض على عصابة من عائلة واحدة تمارس أفعالاً شنيعة

2023/06/04 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية أسايش السليمانية، اليوم الأحد إلقاء القبض على عصابة مكونة من نساء ورجال بتهمة ارتكاب أفعال شنيعة.

وذكرت المديرية، في بيان أن "قواتها تمكنت من إلقاء القبض على سبعة أشخاص في قضاء جمجمال من عائلة واحدة، بتهمة السحر والشعوذة للمواطنين بطرق متنوعة ولأهداف مختلفة".

وأضافت، أنه "أثناء إلقاء القبض على المتهمين تم ضبط كميات من المواد المخدرة من نوعي (الحشيش) و (الكريستال)، إضافة إلى المعدات التي كانوا يستخدمونها في السحر".

وأشارت مديرية الأسايش، إلى أن "المتهمين موقوفون الآن وفق المادة 25 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية"، مؤكدة أن "التحقيق معهم ما زال مستمراً".

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