العالم ينتظر قرار

2023/06/04 | 18:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ اجتماع وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط وشركاؤهم في تكتل أوبك+ الأحد لمحاولة إيجاد حل لأسعار النفط المتراجعة، بما في ذلك إمكانية خفض الانتاج على خلفية توتر بين موسكو والرياض.

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