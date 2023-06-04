السودان.. اشتباكات محتدمة مع انتهاء وقف إطلاق النار

2023/06/04 | 18:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبدأ سريان وقف إطلاق النار في 22 مايو، وانتهى مساء، أمس .

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