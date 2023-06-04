"لا يمكننا الانتظار لشهور".. زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة للهجوم المضاد

2023/06/04 | 18:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خطابه اليومي يوم السبت لشكر القوات على الجبهات الأمامية أو من يقاتلون للسيطرة على السماء فوقهم - المقاتلون الذين سيكونون مهمين بشكل خاص في الهجوم المضاد الذي يُشاع أنه من المتوقع أن تشنه كييف.

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