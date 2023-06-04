الامن القومي يبحث ملف النازحين والأوضاع في سنجار

2023/06/04 | 19:03 - المصدر: السومرية نيوز

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بحث مستشار الامن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاحد، مع مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان ملف النازحين والأوضاع في سنجار.

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