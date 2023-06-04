هيئة الاستثمار: طريق التنمية في طور الدراسة ووضع التصاميم 

2023/06/04 | 19:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت هيئة الاستثمار، الأحد، أن الحكومة ركزت على استقطاب الشركات الرصينة لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية.

وقال المتحدث باسم الهيئة، مثنى الغانمي، إن "الحكومة العراقية ركزت على استقطاب الشركات الرصينة لتنفيذ مشاريع استراتيجية في العديد من القطاعات الاقتصادية، وعملت على توفير فرص استثمارية ذات مردودات اقتصادية للبلد".

وأشار إلى، أن "نسبة إنجاز المشاريع من قبل الشركات العاملة المنفذة، كلما ارتفعت ستكون نقطة جذب لبقية الشركات ولمشاريع عدة، لأن المشروع الناجح يؤثر على قطاعات اقتصادية عديدة بشكل إيجابي، كما يوفر مساحة في تحقيق المنفعة وتشغيل الأيدي العاملة".

وفي سياق منفصل، أوضح، أن "الحكومة الآن في طور تنفيذ طريق التنمية برؤية وطنية وخطوات علمية مدروسة وهو مشروع ستنعكس مردوداته بشكل واضح على الاقتصاد العراقي".

وتابع الغانمي في حديث للوكالة الرسمية، أنه "بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإن طريق التنمية في طور الدراسة ووضع التصاميم والإعداد لفرص استثمارية استراتيجية".

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