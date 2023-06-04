2023/06/04 | 19:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفساد والهدر يحرمان صلاح الدين من المشاريع والخدمات | نريد وطن قناة التغيير الفضائية.

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