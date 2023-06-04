تقارير سعودية: بنزيمة في الاتحاد بمقتضى

2023/06/04 | 19:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل نادي اتحاد جدة، بطل الدوري السعودي لكرة القدم، إلى اتفاق مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في عقد يمتد لموسمين، على ما أفادت "قناة الإخبارية"، الأحد، بعد وقت قصير من إعلان ريال مدريد الإسباني أن قائده وهدّافه سيترك النادي بنهاية الموسم.

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