معيشة العمال في خطر .. شعار يرفقه اليسار المغربي والنقابات

2023/06/04 | 19:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدار البيضاء (المغرب) (أ ف ب) – تظاهر مئات النقابيين اليساريين المغاربة الأحد في الدار البيضاء (غرب) احتجاجا على “غلاء المعيشة” و”تقاعس الحكومة”، رغم حظر التظاهر، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.تجمّع نقابيون من الكونفدرالية الديموقراطية للشغل (يسار) قدموا من أنحاء البلد في الوسط التاريخي للعاصمة الاقتصادية.وفي تصريح لفرانس برس، قال […]

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