2023/06/04 | 19:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 575brH5LpkM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ابو هيثم.. امضى حياته بانتظار الفوز باليانصيب.. ماذا جنى بعد خمسين عاما؟!) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ابو هيثم.. امضى حياته بانتظار الفوز باليانصيب.. ماذا جنى بعد خمسين عاما؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).